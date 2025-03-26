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Об этом передает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Сеть работала без лицензий на территории Харьковской, Днепропетровской, Киевской областей и Киева.

Нелегальное производство и склады дельцы организовали в одном из поселков Вышгородщины и в Соломенском районе столицы, в помещении, принадлежащем Киевскому горсовету.

Транспортировали готовый товар грузовиком, который во время следственных действий обнаружили на одной из киевских стоянок.

Правоохранители обыскали подсобные, складские и вспомогательные помещения. Изъяли более 672 тысяч пачек сигарет 15 известных брендов, упаковочные материалы, полиграфическую продукцию, компьютерную технику, грузовик и другое.

Ориентировочная стоимость изъятых сигарет составляет более 38 млн грн.

Продолжается расследование. Устанавливают все причастные и каналы поставки сырья. Проверяется вероятная причастность фигурантов к нелегальному производству и продаже поддельного алкоголя в Харьковской и Днепропетровской областях.

Напомним, ранее сообщалось, что наркобарон Егор Левченко (Буркин), основатель картеля "Химпром", через украинские суды пытается отменить санкции, введенные против него в конце 2023 года указом президента Зеленского.

Активность российского картеля "Химпрома" в Украине, напомним, началась еще в 2014 году, а после начала полномасштабного вторжения развернулась с новой силой. По данным СМИ, синдикат продолжает производить психотропы в Украине и поставлять их в Россию транзитом через ЕС. В 2023 году СБУ задержала 89 наркодельцов во время спецопераций против "Химпрома".

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