Фото: Нацполиция

Правоохранители разоблачили 18-летнего продавца наркотиков. Оказалось, что он продавал опасные препараты по почте

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

18-летнего жителя Волыни разоблачили на сбыте наркотиков. 14 января он отправил покупателю в Ровенскую область через почтового оператора посылку с психотропом PVP.

На следующий день правоохранители изъяли посылку. "Продавец" теперь под домашним арестом, и скоро он предстанет перед судом.

Напомним, ранее в Хмельницком полицейские заблокировали наркотрафик в исправительную колонию. Среди участников схемы были осуждены и "по воле", которые в свое время вместе отбывали наказание. Наркотики передавали в посылках с одеждой, товарами всеобщего потребления или даже с лекарствами.