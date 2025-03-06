01:52  06 марта
Прикасался и угрожал насилием: в Закарпатье мужчина добивался до девочек 10-11 лет
06:57  06 марта
В Харькове работники ТЦК устроили стрельбу и повредили авто
05:45  06 марта
Украла деньги, косметику и телефон: в Киеве уборщица обворовала салон красоты
UA | RU
UA | RU
06 марта 2025, 23:35

На Волыни 18-летнего парня задержали на продаже наркотиков

06 марта 2025, 23:35
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Правоохранители разоблачили 18-летнего продавца наркотиков. Оказалось, что он продавал опасные препараты по почте

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

18-летнего жителя Волыни разоблачили на сбыте наркотиков. 14 января он отправил покупателю в Ровенскую область через почтового оператора посылку с психотропом PVP.

На следующий день правоохранители изъяли посылку. "Продавец" теперь под домашним арестом, и скоро он предстанет перед судом.

Напомним, ранее в Хмельницком полицейские заблокировали наркотрафик в исправительную колонию. Среди участников схемы были осуждены и "по воле", которые в свое время вместе отбывали наказание. Наркотики передавали в посылках с одеждой, товарами всеобщего потребления или даже с лекарствами.

наркобизнес прокуратура наркотики
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
Российские дроны атаковали пригород Одессы: горят жилые дома
07 марта 2025, 00:25
У фермеров истощаются запасы картофеля: как это изменило цены
06 марта 2025, 23:55
Вернутся ли отключение света весной: что может быть причиной
06 марта 2025, 23:45
Житель Черкасс заказал убийство человека за 2 тысячи долларов
06 марта 2025, 23:05
В Одессе группа мужчин в военной форме притворялась ТЦК и с угрозами требовали деньги у мужчин
06 марта 2025, 22:40
Побила и оставила умирать: киевлянка до смерти убила свою пожилую мать
06 марта 2025, 22:10
12 тысяч долларов за увольнение из ВСУ: в Одессе разоблачили военных на взятках
06 марта 2025, 21:52
Более 90 тысяч солдат: Сырский озвучил потери России в 2025 году
06 марта 2025, 21:45
Получил отказ и изнасиловал: в Харькове женщина стала жертвой своего знакомого
06 марта 2025, 21:15
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
Все публикации »
Вадим Денисенко
Мустафа Найем
Вадим Денисенко
Все блоги »