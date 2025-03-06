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Правоохоронці викрили 18-річного продавця наркотиків. Виявилося, що він продавав небезпечні препарати через пошту

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

18-річного жителя Волині викрили на збуті наркотиків. 14 січня він відправив покупцю на Рівненщину через поштового оператора посилку із психотропом PVP.

Наступного дня правоохоронці вилучили посилку. "Продавець" тепер під домашнім арештом, і скоро він постане перед судом.

Нагадаємо, раніше у Хмельницькому поліцейські заблокували наркотрафік до виправної колонії. Серед учасників схеми були засуджені та особи "з волі", які свого часу разом відбували покарання. Наркотики передавали в посилках з одягом, товарами загального вжитку або навіть з ліками.