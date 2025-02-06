У Луцка появился новый город-побратим в США

фото: Facebook/Оксана Маркарова

В среду, 5 февраля, в посольстве Украины в США мэр Кента (Вашингтон) Дана Ральф и мэр Луцка Игорь Полищук подписали Меморандум об установлении побратимских отношений между городами

Об этом сообщила Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США Оксана Маркарова, передает RegioNews.

Она поблагодарила мэров обоих городов, а также депутата Луцкого городского совета Романа Кравчука и почетного консула в Сиэтле Валерия Голобородько за работу по сближению двух городов.

По ее словам, жители Кента непоколебимо поддерживали Украину.

"Мы благодарны за помощь, оказанную нашему народу. Имея одну из самых больших украинских общин в Вашингтоне (по последней оценке - около 9000 человек из общего количества 140 000), Кент является мостом дружбы и солидарности", - подчеркнула посол.

Маркарова добавила, что, продолжая расширять межрегиональное сотрудничество, есть надежды на новые партнерства, инвестиции и совместные проекты, которые укрепят Украину и США.



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