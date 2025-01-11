На Буковине двух руководителей благотворительных организаций судили за продажу гуманитарной помощи

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Суд признал виновными двух руководителей благотворительных организаций из Николаевской и Черновицкой областей в продаже товаров гуманитарной помощи

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Руководитель одной из благотворительных организаций Николаевской области, заручившись поддержкой знакомого волонтера – руководителя благотворительной организации на Буковине, организовал оптовую торговлю гуманитарной помощью, полученной его благотворительным фондом от иностранных доноров.

Оптовые партии медицинских халатов и антисептиков фигуранты готовы были реализовать по цене ниже рыночной. Потенциальных покупателей искали среди личных знакомых и предпринимателей, рассылая коммерческие предложения. Гуманитарную помощь они завезли на хранение в арендованные склады в Черновцах и Луцке.

Правоохранители задержали буковинца после получения 600 тысяч гривен выручки за продажу части медицинских халатов в количестве 18 тысяч штук.

По результатам обысков на складах обнаружили и изъяли еще около 180 тысяч медхалатов и более 64 тысяч антисептиков на общую сумму более 15 млн грн.

В результате суд назначил злоумышленникам наказание в виде 5 и 2,5 лет тюрьмы соответственно.

Напомним, ранее на Буковине задержали "бизнесмена", заработавшего миллионы на продаже гуманитарных авто. Машины продавались за наличные, как гражданским гражданам, так и военным.