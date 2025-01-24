На Волыни судили владелицу бойцовского пса, который покусал 7-летнюю девочку

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На Волыни судили 59-летнюю жительницу поселка Иваничи, владелицу американского стаффордширского терьера, который весной прошлого года напал на соседского ребенка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Суспільне".

Иваничевский районный суд признал женщину виновной в неосторожном средней тяжести телесном повреждении, которое причинил ее пес.

Нападение произошло 29 апреля 2024 года в поселке Иваничи. Тогда 7-летний ребенок подошел к ограждению двора соседей. Бойцовский пес соседки в это время был на самовыгуле. Он выбежал через открытое ограждение на дорогу и напал на девочку. Пес свалил ребенка на асфальт.

Пока родители ребенка выскочили на улицу, животное успело покусать тело и голову девочки. С многочисленными ранами и переломами ее госпитализировали в больницу, где ребенок провел четыре дня.

59-летняя волынянка является владелицей американского стаффордширского терьера с 2022 года. В суде она рассказала, что собаку Джонни выгуливает она или ее родные на поводке с намордником, а когда во двор заходят посторонние люди, собаку закрывают на заднем дворе. В тот день женщины дома не было, но была ее дочь, которая и сообщила о несчастном случае.

Владелица пса рассказала, что извинялась перед родителями девочки и просила их назвать сумму денежного возмещения и готова была оказать пострадавшему ребенку материальную помощь, однако родители ребенка отказались брать средства и после того случая не общались с соседкой.

Иск о возмещении морального вреда родители ребенка не заявляли. Гражданский иск к владелице собаки подало Волынское областное территориальное медицинское объединение защиты материнства и детства (детская больница), где на стационарное лечение 7-летней девочки потратили 37 тысяч гривен государственных средств.

Иваничевский районный суд освободил 59-летнюю волынянку, владелицу бойцовского пса, который покусал ребенка, от года за решеткой с испытательным сроком на 1 год.

Напомним, ранее полицейские задержали в Киеве мужчину, выстрелившего в человека из травматического оружия. Два мужчины поспорили во время выгула собак.