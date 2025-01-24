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24 січня 2025, 22:49

На Волині судили власницю бійцівського пса, який покусав 7-річну дівчинку

24 січня 2025, 22:49
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фото ілюстраційне: strider.com.ua
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На Волині судили 59-річну жительку селища Іваничі, власницю американського стаффордширського тер'єра, який торік навесні напав на сусідську дитину

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Суспільне".

Іваничівський районний суд визнав жінку винною в необережному середньої тяжкості тілесному ушкодженні, яке спричинив її пес.

Напад стався 29 квітня 2024 року в селищі Іваничі. Тоді 7-річна дитина підійшла до огорожі подвір'я сусідів. Бійцівський пес сусідки у цей час був на самовигулі. Він вибіг через відкриту огорожу на дорогу і напав на дівчинку. Пес повалив дитину на асфальт.

Поки батьки дитини вискочили на вулицю, тварина встигла покусати тіло та голову дівчинки. Із численними ранами та переломами її госпіталізували до лікарні, де дитина провела чотири дні.

59-річна волинянка є власницею американського стаффордширського тер'єра з 2022 року. У суді вона розповіла, що пса Джоні вигулює вона або її рідні на повідку із намордником, а коли на подвір'я заходять сторонні люди, собаку закривають на задньому дворі. Того дня жінки вдома не було, натомість була її донька, яка й повідомила про нещасний випадок.

Власниця пса розповіла, що просила вибачення перед батьками дівчинки та просила їх назвати суму грошового відшкодування і готова була надати постраждалій дитині матеріальну допомогу, однак батьки дитини відмовилися брати від кошти та після того випадку не спілкувалися з сусідкою.

Позов про відшкодування моральної шкоди батьки дитини не заявляли. Натомість цивільний позов до власниці собаки подало Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства (дитяча лікарня), де на стаціонарне лікування 7-річної дівчинки витратили 37 тисяч гривень державних коштів.

Іваничівський районний суд звільнив 59-річну волинянку, власницю бійцівського пса, який покусав дитину, від року за ґратами з випробувальним терміном на 1 рік.

Нагадаємо, раніше поліцейські затримали у Києві чоловіка, який вистрелив у людину з травматичної зброї. Два чоловіки посперечалися під час вигулу собак.

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