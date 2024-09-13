В Чернобыльской зоне ввели карантин из-за бешенства
В Киевской области в зоне отчуждения возле бывшего населенного пункта Буда-Варовичи подтвердили бешенство в волка. В радиусе 10 км ввели карантинные ограничения
Об этом сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения, передает RegioNews.
Территорию бывшего населенного пункта Буда-Варовичи с прилегающими к нему полевыми и лесными массивами в радиусе 10 км объявили неблагополучными по бешенству и ввели карантинные ограничения.
"Территория Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника отнесена к угрожающей зоне", — говорится в сообщении.
Разработали план мероприятий по ликвидации ячейки возле Буда-Варовичи.
Специалисты подчеркивают, что бешенство – особенно опасное вирусное заболевание, характеризуется острым течением, поражением нервной системы и заканчивается летально.
Основным источником инфекции являются больные бешенством дикие животные, преимущественно лисы и енотовидные собаки.
Напомним, недавно в центре Житомира поймали бешеную лису.