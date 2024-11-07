На Волыни грузовик насмерть переехал пешехода

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Смертельное ДТП произошло днем 6 ноября в Ковеле. Пешеход погиб на месте аварии

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Волынской области, передает RegioNews.

По материалам следствия, около 13:00 на перекрестке улиц Варшавская и Тараса Шевченко грузовик Renault сбил пешехода.

"От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия. Личность погибшего установлена, это местный житель, 1954 года рождения", - говорится в сообщении.

За рулем фуры находился 62-летний мужчина. Спасатели деблокировали тело погибшего из-под грузовика.

Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии. Продолжается следствие.

Напомним, в селе Бедевля Тячевского района на Закарпатье 20-летний водитель Skoda Octavia насмерть сбил 17-летнего юношу и скрылся с места ДТП.