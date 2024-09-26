Пойманную на взятке работницу ТЦК на Волыни наказали штрафом в 42,5 тыс. гривен

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Суд в Нововолынске вынес приговор 42-летней сотруднице ТЦК Нине Марчук за вымогательство и получение 600 долларов взятки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Zaxid.net.

В приговоре от 23 сентября указывается, что в июне этого года ведущая инженер по кадрам государственного предприятия "Дирекция по строительству объектов" направила во Владимир-Волынский терцентр комплектования и социальной поддержки документы о продолжении бронирования трех работников призывного возраста. Через некоторое время ей позвонили по телефону и сообщили, что документы оформлены неправильно.

После этого женщина встретилась с ведущей специалистом второго отделения учета мобилизационной работы РТЦК и СП Ниной Марчук, которая во время разговора предложила за 600 долларов оформить мужчинам отсрочку на полгода. Кроме этого, обвиняемая пригрозила, что в случае отказа сотрудников предприятия мобилизуют.

По информации издания, в разоблачении взяточницы полицейским помог ее начальник, которому стало известно о незаконных действиях подчиненной.

Суд признал Нину Марчук виновной по статье Уголовного кодекса Украины о злоупотреблении влиянием должностным лицом и назначил 42500 грн штрафа. Решение можно обжаловать в апелляционном суде.

Напомним, во Львовской области инспектор таможни организовал бизнес на "белых билетах" . Стоимость своих "услуг" он оценивал в 13 тысяч долларов.