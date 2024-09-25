ВСУ сообщили об изменениях по мобилизации некоторых категорий украинцев
Командование Сухопутных войск ВСУ уточнило правила мобилизации некоторых категорий украинцев. Однако подробностей пока не сообщают
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление Сухопутных войск.
"С целью учета потребностей и задач по комплектованию личным составом подразделений Сил обороны и в соответствии с нормами действующего законодательства, Командованием Сухопутных войск уточнены некоторые вопросы по призыву за мобилизацией военнообязанных граждан отдельных категорий", - говорится в сообщении.
Как объясняют в ВСУ, решения были приняты, в том числе, с целью снижения общественного напряжения, оформлены в установленном порядке и доведены до определенных воинских частей для служебного пользования. Это означает, что детали изменений не сообщаются.
"Однако органы военного управления ограничены в комментировании вопросов, направленных на выполнение поставленных задач и сведений служебного характера. Эти меры предпринимаются не просто так, ведь свободный доступ к вопросам комплектования подразделений расширяет возможности противника в оценке наших ресурсов и планов", - добавляют в Сухопутных войсках. .
При этом в ВСУ напоминают, что каждый гражданин от 18 до 60 лет может добровольно присоединиться к войску.
Напомним, ранее стало известно, что остановился призыв ограниченно годных с 18 до 25 лет.