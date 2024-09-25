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Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении главы одного из городских советов Днепропетровской области и секретаря этого же совета. Они требовали 30 тыс. долларов взятки у предпринимателя, который хотел построить общежитие для переселенцев. Обвинительный акт направлен в суд

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

Речь идет о мэре Новомосковска Сергее Резнике и секретаре городского совета Владимире Артюнове.

На территории громады еще с 90-х годов стояла недостройка школы площадью 4,5 тыс. кв.м. Предприниматель решил отремонтировать это помещение, чтобы там могли проживать, в том числе и переселенцы. Платить за проживание граждан должна была международная гуманитарная организация.

С этим предложением он обратился в городской совет. Чиновники во время встреч сообщили, что есть два варианта решения вопроса: за 50 или 30 тыс. долларов.

В случае получения 50 тыс. долларов, чиновники обещали вынести вопрос на голосование сессии и обеспечить подписание меморандума о передаче здания в долгосрочную аренду без объявления специального тендера.

За 30 тыс. долларов предприниматель должен отдавать фигурантам еще и откаты.

Напомним, в апреле 2024 года предприниматель передал 30 тысяч долларов секретарю совета в его кабинете. Во время передачи денег обоих чиновников задержали.

Фигуранты обвиняются в вымогательстве и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере (ч. 4 ст. 368 УК Украины). Им грозит до 12 лет тюрьмы.