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27 сентября 2021, 13:59 650

Хотел избежать ДТП: в Луцке водитель сбил на остановке мужчину

27 сентября 2021, 13:59 650
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Фото: Нацполиция
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В Луцке на проспекте Возрождения водитель сбил мужчину на остановке, пытаясь избежать столкновения с другим автомобилем

Об этом говорится в сообщении сектора коммуникаций полиции Волынской области, пишет RegioNews.

По информации правоохранителей, инцидент произошел сегодня, 27 сентября около 09:00.

"Один из водителей, личность которого сейчас устанавливают, нарушил правила маневрирования. Чтобы избежать столкновения, водитель Volkswagen выехал на остановку общественного транспорта, где совершил наезд на 26-летнего парня. Мужчину госпитализировали", - говорится в сообщении.

Как добавляют в пресс-службе, сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, на днях в Киеве пьяный водитель на бусе въехал в полицейских, когда те составляли протокол.

Украина ДТП полиция Луцк авария

 
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