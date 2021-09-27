Хотел избежать ДТП: в Луцке водитель сбил на остановке мужчину

Фото: Нацполиция

В Луцке на проспекте Возрождения водитель сбил мужчину на остановке, пытаясь избежать столкновения с другим автомобилем

Об этом говорится в сообщении сектора коммуникаций полиции Волынской области, пишет RegioNews.

По информации правоохранителей, инцидент произошел сегодня, 27 сентября около 09:00.

"Один из водителей, личность которого сейчас устанавливают, нарушил правила маневрирования. Чтобы избежать столкновения, водитель Volkswagen выехал на остановку общественного транспорта, где совершил наезд на 26-летнего парня. Мужчину госпитализировали", - говорится в сообщении.

Как добавляют в пресс-службе, сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, на днях в Киеве пьяный водитель на бусе въехал в полицейских, когда те составляли протокол.