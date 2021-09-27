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27 вересня 2021, 13:59 703

Хотів уникнути ДТП: у Луцьку водій збив на зупинці чоловіка

27 вересня 2021, 13:59 703
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Фото: Нацполіція
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У Луцьку на проспекті Відродження водій збив чоловіка на зупинці, намагаючись уникнути зіткнення з іншим автомобілем

Про це йдеться у повідомленні сектора комунікації поліції Волинської області, пише RegioNews.

За інформацією правоохоронців, інцидент стався сьогодні, 27 вересня близько 09:00.

"Один із водіїв, особу якого нині встановлюють, порушив правила маневрування. Аби уникнути зіткнення, керманич Volkswagen виїхав на зупинку громадського транспорту, де вчинив наїзд на 26-річного лучанина. Чоловіка госпіталізували", - йдеться в повідомленні.

Як додають у прес-службі, наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, днями у Києві п'яний водій на бусі в’їхав у поліцейських, коли ті складали протокол.

Україна ДТП поліція Луцьк аварія

 
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