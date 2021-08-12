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12 августа 2021, 15:31 147

В Украину хотели ввезти партию наркотиков под видом лекарств и косметики

12 августа 2021, 15:31 147
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Фото: СБУ
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Правоохранители разоблачили схемы ввоза наркотиков в Украину под видом лекарств и косметической продукции. Среднемесячные "прибыли" дельцов составляли десятки тысяч долларов

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

На территории таможенного поста аэропорта "Борисполь" правоохранители разоблачили двух наркокурьеров. Они пытались провезти в Украину партию псевдоэфедрина - прекурсора, который в подпольных нарколабораториях используют для изготовления метамфетамина.

Чтобы скрыть противоправную деятельность, дельцы декларировали багаж как лекарственные средства", - говорится в сообщении.

В ходе оперативно-следственных действий сотрудники СБУ установили организатора ячейки наркогруппировки в Украине. Сейчас решается вопрос о сообщении ему и другим участникам о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, в Киеве был задержан еще один организатор контрабандного канала наркотиков. Он переправлял концентрированный каннабис из одной из стран Северной Америки под видом косметической продукции.

Для переправки "товара" они использовали сервисы международной почтовой связи.

Правоохранители задержали организатора наркотрафика во время получения очередной "посылки". Ему сообщено о подозрении.

Ранее сообщалось, что полиция и СБУ в Одесской области накрыли наркодилеров с 60 килограммами кокаина.

СБУ наркотики аэропорт товары Борисполь лекарства

 
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