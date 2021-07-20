Зарубав сокирою: у Луцьку чоловіка підозрюють у вбивстві дружини та доньки

Фото: Нацполіція

У Луцьку затримали 62-річного чоловіка, який може бути причетним до вбивства своїх дружини та доньки

Про це інформує RegioNews з посиланням на поліцію Волині.

До правоохоронців о 7:15 ранку звернулася сусідка родини, яка й повідомила про вбивство у сусідній квартирі. На місце виїхали патрульні.

У квартирі на яку вказала сусідка правоохоронці виявили тіла жінок 56 та 22 років, матері та доньки. На місці затримали чоловіка. За попередніми даними, для вбивства рідних він використав сокиру.

Нині вирішується питання про затримання чоловіка та обрання йому запобіжного заходу й оголошення підозри.

Нагадаємо, нещодавно в Маріуполі арештували хулігана, який із сокирою здійснив погром у супермаркеті.