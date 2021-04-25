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25 апреля 2021, 11:12 337

В Мариуполе арестовали хулигана, который с топором совершил погром в супермаркете

25 апреля 2021, 11:12 337
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Фигурант арестован на два месяца без права залога
Фигурант арестован на два месяца без права залога
Фото: Нацполиция
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Приморский районный суд арестовал без права залога мужчину, который 22 апреля совершил погром с топором в одном из супермаркетов Мариуполя.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД.

Злоумышленник, совершивший хулиганство в супермаркете в Мариуполе, взят под стражу без права залога. Суд избрал меру пресечения подозреваемому, который с топором ворвался в супермаркет и разбил витрины", - говорится в сообщении.

По факту правонарушений, совершенных подозреваемым, было начато сразу несколько уголовных производств: по ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 2 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, которое может грозить фигуранту, - до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Мариуполе мужчина с топором устроил погром в супермаркете из-за маски. Он начал крушить прилавки и имущество учреждения.

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