В Мариуполе арестовали хулигана, который с топором совершил погром в супермаркете
Приморский районный суд арестовал без права залога мужчину, который 22 апреля совершил погром с топором в одном из супермаркетов Мариуполя.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД.
Злоумышленник, совершивший хулиганство в супермаркете в Мариуполе, взят под стражу без права залога. Суд избрал меру пресечения подозреваемому, который с топором ворвался в супермаркет и разбил витрины", - говорится в сообщении.
По факту правонарушений, совершенных подозреваемым, было начато сразу несколько уголовных производств: по ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 2 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.
Максимальное наказание, которое может грозить фигуранту, - до семи лет лишения свободы.
Напомним, в Мариуполе мужчина с топором устроил погром в супермаркете из-за маски. Он начал крушить прилавки и имущество учреждения.