В Мариуполе арестовали хулигана, который с топором совершил погром в супермаркете

Фигурант арестован на два месяца без права залога

Фигурант арестован на два месяца без права залога

Фото: Нацполиция

Приморский районный суд арестовал без права залога мужчину, который 22 апреля совершил погром с топором в одном из супермаркетов Мариуполя.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД.

Злоумышленник, совершивший хулиганство в супермаркете в Мариуполе, взят под стражу без права залога. Суд избрал меру пресечения подозреваемому, который с топором ворвался в супермаркет и разбил витрины", - говорится в сообщении.

По факту правонарушений, совершенных подозреваемым, было начато сразу несколько уголовных производств: по ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 2 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, которое может грозить фигуранту, - до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Мариуполе мужчина с топором устроил погром в супермаркете из-за маски. Он начал крушить прилавки и имущество учреждения.