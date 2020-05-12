На Волыни депутаты хотят "разобраться" с выращиванием голубики

Специальная комиссия будет изучать, как выращивание голубики влияет на экологию и обмеление водоемов

Специальная комиссия будет изучать, как выращивание голубики влияет на экологию и обмеление водоемов

Депутаты Волынского областного совета Владимир Бондарь и Вячеслав Богдан инициируют создание комиссии при облсовете, которая основательно изучит влияние промышленного выращивания голубики на экологические процессы. В совещательный орган предлагают включить экологов, специалистов водхоза, лесоводов, а также правоохранителей и налоговиков.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на пресслужбу Волынского облсовета.

Владимир Бондарь и Вячеслав Богдан объясняют, что причина такой инициативы - препятствование ведению бизнеса одном из волынских предприятий, которое занимается выращиванием голубики в Шацком районе. Они предполагают, что к этим процессам может быть причастна исполнительная власть области.

Депутаты убеждают, что предприятие, интересы которого они отстаивают, действует в рамках действующего законодательства Украины, придерживается экологических норм и не влияет на уровень водного баланса в озерах, в том числе и в Свитязе.

Депутаты Волынского облсовета Игорь Лех и Александр Омельчук разделяют мнение, что целью пристального внимания к предприятию могут быть не столько экологические, сколько политические и другие аспекты. Они считают, что облсовет должен разобраться и при необходимости защищать местный бизнес, как источник доходов в бюджет и рабочих мест.

Подробнее этот вопрос будет рассматривать постоянная комиссия по вопросам экологии, рационального использования природных ресурсов на своем очередном заседании, которое планируется созвать на следующей неделе.

Напомним, RegioNews уже писало об одном из уголовных дел, которое открыли из-за незаконных искусственных водоемов для полива плантаций голубики именно в Шацком районе Волыни. Предприятие "Волынская ягодка", которое выращивает голубику, два года использовало озера без платных спецразрешений. Скважины для прудов пробурили тоже нелегально, вследствие чего мелеет озеро Свитязь и падает уровень воды в местных колодцах.

"Волынская ягодка" является крупнейшим производителем голубики в области. Учредителями "Волынской ягодки" являются Оксана Богдан, Ольга Погребник и Светлана Бондарь. Последние две – дочь и жена экс-руководителя Гослесагентства Владимира Бондаря.

В январе 2020 года прокуратура Волыни сообщила об открытом уголовном производстве в отношении должностных лиц Госэкоинспекции, которые допустили такую ситуацию.

В этом деле фигурируют также ПП Флора и ООО "Бугагро". Бенефициаром ООО "Буагро" указан депутат Любомльского горсовета Волынской области Роман Строцюк. Собственниками ЧП "Флора" являются экс-замминистра Минэнерго Игорь Диденко и Роман Приходько.