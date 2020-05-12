На Волині депутати хочуть "розібратися" з лохиновим бізнесом

Спеціальна комісія вивчатиме, як вирощування лохини впливає на екологію і обміління водойм

Спеціальна комісія вивчатиме, як вирощування лохини впливає на екологію і обміління водойм

Депутати Волинської обласної ради Володимир Бондар та В'ячеслав Богдан ініціюють створення при облраді комісії, яка грунтовно вивчить вплив промислового вирощування лохини на екологічні процеси. До дорадчого органу пропонують включити екологів, фахівців водгоспу, лісівників, а також правоохоронців і податківців.

Про це пише Regionews з посиланням на пресслужбу Волинської облради.

Володимир Бондар та В'ячеслав Богдан пояснюють, що причина такої ініціативи - перешкоджання веденню бізнесу одному з волинських підприємств, що займається вирощуванням лохини в Шацькому районі. Вони припускають, що до цих процесів може бути причетна виконавча влада області.

Депутати переконують, що підприємство, інтереси якого вони відстоюють, діє в рамках чинного законодавства України, дотримується екологічних норм та не впливає на рівень водного балансу в озерах, в тому числі й у Світязі.

Депутати Волинської облради Ігор Лех та Олександр Омельчук поділяють думку, що метою прискіпливої уваги до підприємства можуть бути не стільки екологічні, як політичні та інші аспекти. Вони вважають, що облрада повинна розібратися та при потребі захищати місцевий бізнес, як джерело доходів до бюджету та робочих місць.

Детальніше це питання розглядатиме постійна комісія з питань екології, раціонального використання природних ресурсів на своєму черговому засіданні, яке планується скликати на наступному тижні.

Нагадаємо, RegioNews вже писало про одну з кримінальних справ, яку відкрили через незаконні штучні водойми для поливу плантацій лохини саме в Шацькому районі Волині. Підприємство "Волинська ягідка", яке вирощує лохину, два роки використовувало ставки без платних спецдозволів. Свердловини для ставків пробурили теж нелегально, внаслідок чого міліє озеро Світязь і падає рівень води у місцевих колодязях.

"Волинська ягідка" є найбільшим виробником лохини в області. Засновниками "Волинської ягідки" є Оксана Богдан, Ольга Погребник та Світлана Бондар. Останні дві – дочка та дружина екс-керівника Держлісагентства Володимира Бондаря.

В січні 2020 року прокуратура Волині повідомила про відкрите кримінальне провадження відносно посадовців Держекоінспекції, які допустили таку ситуацію.

В цій справі фігурують також ПП Флора та ТОВ "Бугагро". Бенефіціаром ТОВ "Буагро" вказаний депутат Любомльської міськради Волинської області Роман Строцюк. Власниками ПП "Флора" є екс-замміністр Міненерго Ігор Діденка та Роман Приходько.