В Виннице вода в реке Тяжиловке стала химически зеленой

Чем именно загрязнили реку, выясняют специалисты экоинспекции

Фото: Госэкоинспекция Винницкой области

Чем именно загрязнили реку, выясняют специалисты экоинспекции

В Виннице в реке Тяжиловке резко изменился цвет воды. Речка стала ядовито зеленого цвета. Специалисты госэкоинспекции взяли пробы воды на исследование.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция в Винницкой области, пишет RegioNews.

К экоинспекторам обратились жители микрорайона Хутор Шевченко. Вода в местной реке резко изменила цвет - загрязнение неизвестными веществами видно невооруженным глазом.

"В присутствии сотрудников муниципальной стражи Винницкого городского совета было проведено наблюдение за качеством поверхностной воды в реке Тяжиловка и отобраны пробы для определения содержания загрязняющих веществ", - говорится в сообщении Госэкоинспекции.

Проводятся лабораторные исследования отобранных проб, об их результатах сообщат дополнительно.