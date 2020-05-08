В Виннице вода в реке Тяжиловке стала химически зеленой
В Виннице в реке Тяжиловке резко изменился цвет воды. Речка стала ядовито зеленого цвета. Специалисты госэкоинспекции взяли пробы воды на исследование.
Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция в Винницкой области, пишет RegioNews.
К экоинспекторам обратились жители микрорайона Хутор Шевченко. Вода в местной реке резко изменила цвет - загрязнение неизвестными веществами видно невооруженным глазом.
"В присутствии сотрудников муниципальной стражи Винницкого городского совета было проведено наблюдение за качеством поверхностной воды в реке Тяжиловка и отобраны пробы для определения содержания загрязняющих веществ", - говорится в сообщении Госэкоинспекции.
Проводятся лабораторные исследования отобранных проб, об их результатах сообщат дополнительно.
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