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В Виннице вода в реке Тяжиловке стала химически зеленой
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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
08 мая 2020, 11:31 1

В Виннице вода в реке Тяжиловке стала химически зеленой

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08 мая 2020, 11:31 1
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Чем именно загрязнили реку, выясняют специалисты экоинспекции
Фото: Госэкоинспекция Винницкой области
Чем именно загрязнили реку, выясняют специалисты экоинспекции

В Виннице в реке Тяжиловке резко изменился цвет воды. Речка стала ядовито зеленого цвета. Специалисты госэкоинспекции взяли пробы воды на исследование.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция в Винницкой области, пишет RegioNews.

К экоинспекторам обратились жители микрорайона Хутор Шевченко. Вода в местной реке резко изменила цвет - загрязнение неизвестными веществами видно невооруженным глазом.

"В присутствии сотрудников муниципальной стражи Винницкого городского совета было проведено наблюдение за качеством поверхностной воды в реке Тяжиловка и отобраны пробы для определения содержания загрязняющих веществ", - говорится в сообщении Госэкоинспекции.

Проводятся лабораторные исследования отобранных проб, об их результатах сообщат дополнительно.


Винница река загрязнение вода экология
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