Мэр Львова стал на защиту чиновницы, которую обвинили в занижении стоимости аренды

Депутата облсовета, главу управления коммунальной собственности львовского горсовета Инну Свистун отстранили от должности на два месяца

Инна Свистун, фото из Facebook

Депутата облсовета, главу управления коммунальной собственности львовского горсовета Инну Свистун отстранили от должности на два месяца

Об этом RegioNews информирует со ссылкой на Львовский городской совет.

"Позавчера Инне Свистун вручили подозрение, ее обвиняют в том, что мэрия предоставляет помещения общественным организациям на льготных условиях. Я думал, что это фейк. Но вчера состоялся суд. Инна четко выполняла решение сессии, которое базируется на постановлении Кабмина. Понимаю, что есть какие-то подводные течения. И убежден, что Инна действовала в рамках закона", - отметил во время заседания исполкома мэр Львова Андрей Садовый.

Он также знает, кому это все нужно. Пока будет длиться суд, кто-то себе сможет украсть помещение.

"Но этого не будет, мы не дадим. Инна Васильевна, мы с вами", - подчеркивает мэр.

Напомним, СБУ подозревает депутата Львовского облсовета, главу одного из управлений Львовского горсовета, в содействии заключению договоров аренды по заниженным ставкам. Задокументировано несколько фактов передачи в аренду коммунальной недвижимости в центре Львова по ценам, в разы меньше рыночных. В ходе проведенных экспертиз установлено, что из-за действий чиновницы городской бюджет недополучил почти 1,2 миллиона гривен.

Вчера суд избрал меру пресечения руководительницы управления коммунальной собственности львовского горсовета Инне Свистун. Как заверила чиновница, это очередная попытка отстранить ее от занимаемой должности, ведь многим не нравится ее принципиальная позиция по управлению коммунальным имуществом. Следовательно, решение суда она не признает, поэтому будет подавать апелляцию и обратится в высшие правоохранительные органы относительно действий прокуратуры.