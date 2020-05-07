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Валерия Ясницкая журналист info@regionews.ua
07 мая 2020, 14:01 1

Из-за долгов Луцк может остаться без горячей воды

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07 мая 2020, 14:01 1
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ГКП "Луцктепло" задолжало за услуги по распределению газа компании "Волыньгаз” свыше 14,6 миллиона гривен
ГКП "Луцктепло" задолжало за услуги по распределению газа компании "Волыньгаз” свыше 14,6 миллиона гривен

Газораспределительное предприятие “Волыньгаз” обратилось с письмом к Луцкому городскому совету и руководству “Луцктепло”, в котором настаивает на уплате долгов.

Об этом сообщает прессслужба "Волыньгаз”, пишет RegioNews.

"Луцктепло” должно оплатить долг за услуги по распределению газа в сумме 14,6 млн грн. исключительно денежными средствами на текущий счет оператора газораспределительной сети.

Всем без исключения должникам мы постоянно напоминаем, что долга не должно быть. Иначе на основании заключенного договора компания имеет право прекратить предоставление услуги по распределению природного газа, - отметил коммерческий директор "Волыньгаз” Андрей Карпомиз.

Андрей Карпомиз сообщил, что это уже не первое предупреждение коммунального предприятия. Если "Луцктепло” не решит в ближайшее время вопрос по погашению задолженности за распределение газа перед АО "Волиньгаз", то после окончания карантина, газовики будут вынуждены принудительно взыскать долги,а также штрафные санкции за невыполнение условий договора распределения природного газа.

Ранее "Луцктепло" сообщило, что ввиду трудного финансового положения предприятие переходит на трехдневный режим работы.


газ долги вода тепло Луцк
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