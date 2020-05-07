Из-за долгов Луцк может остаться без горячей воды
Газораспределительное предприятие “Волыньгаз” обратилось с письмом к Луцкому городскому совету и руководству “Луцктепло”, в котором настаивает на уплате долгов.
Об этом сообщает прессслужба "Волыньгаз”, пишет RegioNews.
"Луцктепло” должно оплатить долг за услуги по распределению газа в сумме 14,6 млн грн. исключительно денежными средствами на текущий счет оператора газораспределительной сети.
Всем без исключения должникам мы постоянно напоминаем, что долга не должно быть. Иначе на основании заключенного договора компания имеет право прекратить предоставление услуги по распределению природного газа, - отметил коммерческий директор "Волыньгаз” Андрей Карпомиз.
Андрей Карпомиз сообщил, что это уже не первое предупреждение коммунального предприятия. Если "Луцктепло” не решит в ближайшее время вопрос по погашению задолженности за распределение газа перед АО "Волиньгаз", то после окончания карантина, газовики будут вынуждены принудительно взыскать долги,а также штрафные санкции за невыполнение условий договора распределения природного газа.
Ранее "Луцктепло" сообщило, что ввиду трудного финансового положения предприятие переходит на трехдневный режим работы.
- 14:50 07 мая Арестовали освобожденного из застенков боевиков пленника
- 14:32 07 мая Коррупция в КГГА: Кличко хочет расставить точки над "і”
- 14:28 07 мая На Винниччине полицейский в отпуске промышлял разбоем
- 14:13 07 мая В Черниговской области бывший начальник артсклада торговал боеприпасами из зоны ООС
- 14:10 07 мая Академия наук не получала денег на тесты на коронавирус
- 14:01 07 мая Из-за долгов Луцк может остаться без горячей воды
- 21:49 06 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 11:58 30 апреля В Харькове задержали голую женщину, которая с собой в пакете носила отрезанную голову
- 17:00 01 мая Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
- 16:47 02 мая Мэр Черкасс обвинил Зеленского в коррупции
- 16:48 06 мая "Там цифра нормальная": в сети появилась новая порция "пленок Ермака"
- 12:08 03 мая Власть готовит смягчение карантина: откроют парикмахерские и кафе