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25 марта 2020, 12:12 5

Президент назначил новых глав РГА на Волыни

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25 марта 2020, 12:12 5
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Владимир Зеленский назначил новых глав РГА в Киверцевском, Гороховском и Любомльском районах
Фото: raybori.gov.ua
Владимир Зеленский назначил новых глав РГА в Киверцевском, Гороховском и Любомльском районах

О кадровых назначениях говорится в распоряжениях Президента Украины, пишет RegioNews.

Александра Устименко освободили от должности председателя Любомльской РГА. На должность председателя райгосадминистрации назначили Игоря Оксенчука.

Аллу Гонтар назначили на должность председателя Киверцовской райгосадминистрации.

Сергей Мишленик, согласно распоряжению Президента, назначен на должность председателя Гороховского РГА.

Сергея Фесика Президент освободил от должности председателя Любешовской районной государственной администрации Волынской области y связи с окончанием срока полномочий Президента Украины.


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