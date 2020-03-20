На Ровенщине коллекционер пытался вывезти за границу исторические реликвии
На Ровенщине задержали коллекционера, который пытался вывезти из страны ценные исторические реликвии
На Ровенщине задержали коллекционера, который пытался вывезти из страны ценные исторические реликвии
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Коллекционер планировал перевезти за границу старинные иконы, бумажные деньги и религиозные старопечатные книги, датированные XVIII-XIХ веком.
Реликвии он скупал у местных жителей, а покупателей искал в других странах.
Контрабандиста разоблачили на таможенном посту "Городище" Полесской таможни. Мужчина спрятал реликвии среди прочего багажа в своем авто.
У волынянина изъяли 14 предметов старины и направили искусствоведам для проведения экспертизы.
По факту попытки контрабанды на злоумышленника открыли уголовное производство, сообщают в пресс-центре УСБУ Ровенской области.
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