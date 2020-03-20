На Ровенщине коллекционер пытался вывезти за границу исторические реликвии

На Ровенщине задержали коллекционера, который пытался вывезти из страны ценные исторические реликвии

Фото: СБУ

На Ровенщине задержали коллекционера, который пытался вывезти из страны ценные исторические реликвии

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Коллекционер планировал перевезти за границу старинные иконы, бумажные деньги и религиозные старопечатные книги, датированные XVIII-XIХ веком.

Реликвии он скупал у местных жителей, а покупателей искал в других странах.



Контрабандиста разоблачили на таможенном посту "Городище" Полесской таможни. Мужчина спрятал реликвии среди прочего багажа в своем авто.

У волынянина изъяли 14 предметов старины и направили искусствоведам для проведения экспертизы.

По факту попытки контрабанды на злоумышленника открыли уголовное производство, сообщают в пресс-центре УСБУ Ровенской области.