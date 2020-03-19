Коррупция: 51 млн заработали лица, которые контролировали закупки трех госпредприятий

В почти 70 закупках договоры на поставку получала одна компания

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В почти 70 закупках договоры на поставку получала одна компания

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Специализированной антикоррупционной прокуратуры в facebook.

Детективы НАБУ разоблачили двух человек, причастных к организации преступной схемы по завладению более 51,17 млн гривен трех государственных угледобывающих предприятий - ГП "Селидовуголь", ГП "Мирноградуголь" и ГП "Шахтоуправление Южнодонбасское №1".

В 2016-2018 годах эти лица установили фактический контроль за государственными закупками трех вышеупомянутых государственных предприятий – от отслеживания потребностей в закупках госпредприятий, формирование условий тендеров, контактов с потенциальными поставщиками к определению ожидаемой стоимости закупки, победителей тендеров и контроля за расчетами.

Поставку горюче-смазочных материалов, запасных частей к горно-шахтному оборудованию, металлоизделий, кабельной продукции для шахт проводила одна и таже компания. Она выполняла роль посредника, перепродавая с наценкой товар, приобретенный в участников реального сектора, которые не имели шансов напрямую сотрудничать с госпредприятиями.

Угледобывающие предприятия за три года закупили товаров по завышенным ценам на общую сумму 174,5 млн гривен, переплатив свыше 51,17 млн гривен.

16 марта 2020 года участникам преступной схемы сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 ч.1 ст.255 УК Украины.

Двух подозреваемых содержат под стражей, залог назначили 3 млн и 1,2 млн гривен.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к организации коррупционной схемы.

Напомним, разоблачили коррупцию на заводе "Электротяжмаш" на 13,7 млн гр. Детективы НАБУ разоблачили пятерых человек в организации коррупционной схемы, через которую государственное предприятие "Завод "Электротяжмаш" потеряло 13,7 млн грн.