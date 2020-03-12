Треть Волыни не покрыта украинским телевидением

Почти 300 тысяч жителей Волыни не имеют возможности смотреть передачи местных и украинских телевещателей в цифровом формате

Фото: djerela.com.ua

Почти 300 тысяч жителей Волыни не имеют возможности смотреть передачи местных и украинских телевещателей в цифровом формате

Об этом говорится на персональном сайте народного депутата Ирины Констанкевич, пишет RegioNews.

Проблема доступности телевидения обострилась после кодирования украинских спутниковых каналов. Информационный вакуум заполняют белорусские и российские каналы.

Как отмечает в запросе народный депутат, только в Любешивском районе жители 37 из 47 населенных пунктов, могут пользоваться сигналом цифрового вещания.

"В других районах ситуация намного хуже. В Камень-Каширском районе только 27 из 65 населенных пунктов могут пользоваться сигналом цифрового вещания. В Киверцевском районе только 29 из 75 населенных пунктов имеют доступ к сигналу", - говорится в документе.

Наиболее катастрофическая ситуация - в Маневичском районе. Здесь только 4 населенных пункта из 71 имеют возможность пользоваться сигналом телевизионного вещания.

Народный депутат отмечает, что большинство крестьян не имеют финансовой возможности приобрести тюнеры и спутниковые антенны.

"Кроме этого, для просмотра закодированных украинских каналов через спутник предусмотрено заключение контрактов с ежемесячной абонплатой от 89 до 299 грн. При этом, других альтернативных вариантов приема сигнала жители сел тоже не имеют", - добавляет парламентарий.