Треть Волыни не покрыта украинским телевидением
Об этом говорится на персональном сайте народного депутата Ирины Констанкевич, пишет RegioNews.
Проблема доступности телевидения обострилась после кодирования украинских спутниковых каналов. Информационный вакуум заполняют белорусские и российские каналы.
Как отмечает в запросе народный депутат, только в Любешивском районе жители 37 из 47 населенных пунктов, могут пользоваться сигналом цифрового вещания.
"В других районах ситуация намного хуже. В Камень-Каширском районе только 27 из 65 населенных пунктов могут пользоваться сигналом цифрового вещания. В Киверцевском районе только 29 из 75 населенных пунктов имеют доступ к сигналу", - говорится в документе.
Наиболее катастрофическая ситуация - в Маневичском районе. Здесь только 4 населенных пункта из 71 имеют возможность пользоваться сигналом телевизионного вещания.
Народный депутат отмечает, что большинство крестьян не имеют финансовой возможности приобрести тюнеры и спутниковые антенны.
"Кроме этого, для просмотра закодированных украинских каналов через спутник предусмотрено заключение контрактов с ежемесячной абонплатой от 89 до 299 грн. При этом, других альтернативных вариантов приема сигнала жители сел тоже не имеют", - добавляет парламентарий.
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