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06 марта 2020, 17:19 2

В Украине попал под запрет российский канал RTVi

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06 марта 2020, 17:19 2
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Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания изъял из перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательстве Украины российский телеканал "RTVI"
Фото: flickr
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания изъял из перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательстве Украины российский телеканал "RTVI"

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает RegioNews.

"6 марта Национальный совет своим решением признал, что содержание иностранной программы "RTVI", которая имеет юрисдикцию Королевства Испании, не соответствует требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательстве Украины. Поэтому она была удалена из перечня разрешенных для ретрансляции программ, что не позволяет отечественным провайдерам дальше распространять ее в сетях Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе мониторинга программного наполнения телеканала с 24 февраля по 1 марта 2020 выявлено наличие нарушения части второй статьи 6 Закона Украины "О телевидении и радиовещании".

На канале регулярно появляются российские артисты из списка лиц, угрожающих национальной безопасности (Владимир Меньшов, Николай Цискаридзе, Михаил Пореченков).

А 1 марта в одной из телепередач "RTVi" показали карту мира, где Крым был обозначен как территория России.

Ранее украинские пограничники не пустили в страну российского журналиста, главреда RTVI Алексея Пивоварова.


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