В Украине попал под запрет российский канал RTVi
Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает RegioNews.
"6 марта Национальный совет своим решением признал, что содержание иностранной программы "RTVI", которая имеет юрисдикцию Королевства Испании, не соответствует требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательстве Украины. Поэтому она была удалена из перечня разрешенных для ретрансляции программ, что не позволяет отечественным провайдерам дальше распространять ее в сетях Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе мониторинга программного наполнения телеканала с 24 февраля по 1 марта 2020 выявлено наличие нарушения части второй статьи 6 Закона Украины "О телевидении и радиовещании".
На канале регулярно появляются российские артисты из списка лиц, угрожающих национальной безопасности (Владимир Меньшов, Николай Цискаридзе, Михаил Пореченков).
А 1 марта в одной из телепередач "RTVi" показали карту мира, где Крым был обозначен как территория России.
Ранее украинские пограничники не пустили в страну российского журналиста, главреда RTVI Алексея Пивоварова.
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