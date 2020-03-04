СБУ прекратила на Херсонщине трансляцию запрещенного детского канала
На Херсонщине Служба безопасности Украины прекратила трансляцию запрещенных российских каналов и вынесла официальное предостережение директору одного из региональных провайдеров телекоммуникационных услуг
На Херсонщине Служба безопасности Украины прекратила трансляцию запрещенных российских каналов и вынесла официальное предостережение директору одного из региональных провайдеров телекоммуникационных услуг
Об этом сообщает Мост со ссылкой на СБУ, передает RegioNews
Оперативники спецслужбы установили, что один из местных провайдеров нелегально предоставлял услуги по ретрансляции телеканалов страны-агрессора.
"Речь идет, в частности, о запрещенном на территории Украины канале "Карусель", где популяризируются идеи сепаратизма, нарушение конституционного строя и территориальной целостности нашей страны", - говорится в сообщении.
СБУ официально предупредила провайдера о недопустимости такой деятельности. В случае повторного совершения таких действий он будет привлечен к уголовной ответственности по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
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