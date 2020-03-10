В Борисполе задержали нелегальные детали танков и самолетов на миллион долларов

СБУ разоблачила канал нелегальной поставки деталей к танкам и боевым самолетам из РФ через Украину в страны Азии

Фото: СБУ

СБУ разоблачила канал нелегальной поставки деталей к танкам и боевым самолетам из РФ через Украину в страны Азии

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ. СБУ викрила канал нелегальної поставки деталей до танків та бойових літаків з РФ через Україну в країни Азії Як... Опубліковано Служба безпеки України Вівторок, 10 березня 2020 р. Как выяснилось, харьковские коммерческие структуры незаконно ввозили из РФ агрегаты и узлы к бронетехнике и боевых самолетов. Далее на территории нашей страны злоумышленники легализовали запчасти и отправляли комплектующие в Азию под видом сельхозтехники и электрооборудования. Среди изъятых товаров военного назначения выявлено:

- станции питания танковых стабилизаторов;

- преобразователи систем управления огнем, являющиеся элементами вооружения танков Т-72 и Т-80;

- электрогидравлические клапаны, входящих в состав систем управления боевых самолетов. Предварительная стоимость обнаруженных военных товаров - более миллиона долларов. Задержали нелегальный груз в зоне деятельности таможенного поста международного аэропорта "Борисполь". Напомним, сегодня в Черниговской области также остановили вывоз в Россию комплектующих для радиолокационных станций.

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