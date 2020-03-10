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10 марта 2020, 18:25 2

В Борисполе задержали нелегальные детали танков и самолетов на миллион долларов

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10 марта 2020, 18:25 2
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СБУ разоблачила канал нелегальной поставки деталей к танкам и боевым самолетам из РФ через Украину в страны Азии
Фото: СБУ
СБУ разоблачила канал нелегальной поставки деталей к танкам и боевым самолетам из РФ через Украину в страны Азии

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.

СБУ викрила канал нелегальної поставки деталей до танків та бойових літаків з РФ через Україну в країни Азії Як...

Опубліковано Служба безпеки України Вівторок, 10 березня 2020 р.

Как выяснилось, харьковские коммерческие структуры незаконно ввозили из РФ агрегаты и узлы к бронетехнике и боевых самолетов. Далее на территории нашей страны злоумышленники легализовали запчасти и отправляли комплектующие в Азию под видом сельхозтехники и электрооборудования.

Среди изъятых товаров военного назначения выявлено:
- станции питания танковых стабилизаторов;
- преобразователи систем управления огнем, являющиеся элементами вооружения танков Т-72 и Т-80;
- электрогидравлические клапаны, входящих в состав систем управления боевых самолетов.

Предварительная стоимость обнаруженных военных товаров - более миллиона долларов. Задержали нелегальный груз в зоне деятельности таможенного поста международного аэропорта "Борисполь".

Напомним, сегодня в Черниговской области также остановили вывоз в Россию комплектующих для радиолокационных станций.


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