На Вінниччині колишнього вчителя засудили до довічного за вбивство двох підлітків

Фото: Офіс Генерального прокурора

На Вінниччині колишнього вчителя засудили до довічного позбавлення волі за умисне вбивство двох підлітків. Злочин стався 10 вересня 2025 року

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, передає RegioNews .

За матеріалами справи, 15- та 16-річні підлітки їхали в одному автобусі з чоловіком, який раніше був учителем одного з них. Під час поїздки між ними виник словесний конфлікт.

Після того як підлітки вийшли на зупинці, чоловік пішов за ними та напав із ножем. Одного з потерпілих він ударив ножем п’ять разів, іншого — 12 разів. Від отриманих поранень обоє підлітків загинули на місці.

Після нападу чоловік утік. Правоохоронці розшукали та затримали його за кілька годин.

Під час судового розгляду встановили, що вбивство сталося на тлі попередніх неприязних стосунків між чоловіком і потерпілими.

Колишній учитель повністю визнав свою провину.

Суд визнав його винним в умисному вбивстві двох людей та призначив покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, 10 вересня 2025 року у місті Шаргород Жмеринського району місцевий житель виявив тіла двох підлітків із ножовими пораненнями. Підозрюваним виявився колишній вчитель.