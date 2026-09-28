В Киевской области повреждено складское здание: в зоне пожара обнаружили превышение аммиака

Фото: ГСЧС

В Броварском районе Киевской области в результате вражеской атаки повреждено складское здание. На месте возник пожар, который уже локализовали. Спасатели ГСЧС продолжают ее тушение

Об этом сообщил глава ОВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews .

На месте была проведена радиационная и химическая разведка. Мониторинговый пост атмосферного воздуха локально в зоне пожара зафиксировал незначительное превышение концентрации аммиака (NH₃).

В то же время, в Броварах превышение допустимых показателей аммиака не зафиксировали. По предоставленной информации, угрозы жизни и здоровью населения нет.

При таких концентрациях аммиака при длительном вдыхании может возникать легкое раздражение слизистых носов или пернение в горле. Кроме того, в воздухе может ощущаться запах продуктов горения, что также способно вызывать дискомфорт во время дыхания.

Для улучшения ситуации жителям советуют держать закрытыми окна и двери, не находиться на открытом воздухе и пить достаточно воды.

Также рекомендуют выключить кондиционеры. Если в доме есть воздухоочиститель, его советуют включить на максимальный режим.

При ухудшении самочувствия необходимо немедленно обратиться в медицинское учреждение.

Напомним, что в Киеве в результате российских атак 28 сентября пострадали 19 жителей города. Среди них – трое детей. Одна женщина погибла.