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14 серпня 2026, 10:13

Ховався у Молдові: в Україну екстрадували вінничанина, якого підозрюють у переправленні чоловіків за кордон

14 серпня 2026, 10:13
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Фото: ДСНС
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В Україну повернули 30-річного жителя Вінницької області, якого підозрюють в організації незаконного переправлення чоловіків мобілізаційного віку через державний кордон

Про це повідомила Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, своїх "клієнтів" чоловік знаходив переважно через особисті контакти та зв’язки. Після того як оперативники Могилів-Подільського прикордонного загону спільно зі слідчими поліції встановили його причетність до незаконної діяльності, він виїхав до Молдови, намагаючись уникнути відповідальності.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 332 КК – незаконне переправлення осіб через державний кордон України – чоловікові заочно повідомили про підозру та оголосили його в розшук.

Ключову роль у його поверненні відіграла співпраця українських і молдовських правоохоронців. Українська сторона передала молдовським колегам необхідні матеріали та докази причетності підозрюваного до протиправної діяльності.

Попри спроби отримати тимчасовий захист у Молдові, суди всіх інстанцій відмовили чоловікові у задоволенні його вимог, після чого його екстрадували в Україну.

Наразі 30-річному чоловікові вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Подальшу долю підозрюваного вирішуватиме суд.

Нагадаємо, правоохоронці викрили схеми ухилення від мобілізації у різних областях України. Затримали 15 організаторів. Зловмисникам загрожує до дев’яти років ув’язнення з конфіскацією майна.

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