11:49  03 серпня
У Вінниці зафіксували новий температурний рекорд
09:22  03 серпня
На Львівщині водійка легковика збила хлопця та дівчину
08:29  03 серпня
Стрибнув з пірсу та вдарився об дно: на Рівненщині тяжко травмувався 17-річний юнак
UA | RU
UA | RU
03 серпня 2026, 11:13

Смертельна аварія на Вінниччині: один із водіїв загинув, пасажирка в лікарні

03 серпня 2026, 11:13
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

ДТП сталася 1 серпня близько 15:25 між селищем Брацлав та містом Тульчин

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Зіткнулися автомобілі Ford під керуванням 26-річного вінничанина та Mercedes, за кермом якого перебував 53-річний житель Тульчина.

Водій Ford загинув на місці від отриманих травм. Його 26-річну пасажирку госпіталізували до лікарні.

У водіїв відібрали зразки крові для проведення токсикологічної експертизи. Обидва автомобілі вилучили та помістили на арештмайданчик.

Відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці з'ясовують усі обставини аварії.

Нагадаємо, 29 липня близько 10:00 на Прикарпатті легковик зіткнувся з "Уралом". Загинула пасажирка, водійка в лікарні.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Вінницька область події аварія ДТП загиблий постраждала
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
31 липня 2026
Кінець тіньової вертикалі: справа Арахамії руйнує керованість парламенту та ставить Банкову перед вибором
Слідчі дії щодо найближчого оточення Давида Арахамії свідчать про те, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) впритул наблизилися до процесуального...
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
Унікальні кадри операції ГУР: українські Magura уразили об'єкти РФ у Криму
03 серпня 2026, 13:22
РФ атакувала транспортну інфраструктуру Одещини: шестеро постраждалих
03 серпня 2026, 13:09
Знищення російських ресурсів як єдина реальна гарантія безпеки
03 серпня 2026, 12:50
Власник Trans-Oil Важа Джаши: "Український аграрій має вижити"
03 серпня 2026, 12:46
На Рівненщині під час купання загинула 15-річна дівчина
03 серпня 2026, 12:35
Умєрова можуть призначити головою Служби зовнішньої розвідки – ЗМІ
03 серпня 2026, 12:31
На Львівщині рятувальники евакуювали з гір туристку з переломом ноги
03 серпня 2026, 12:23
Удар дрона по АЗС у Запоріжжі: поранення отримали троє жінок
03 серпня 2026, 12:17
У Вінниці зафіксували новий температурний рекорд
03 серпня 2026, 11:49
За 40 км від кордону з Україною: Білорусь створює нову десантно-штурмову бригаду
03 серпня 2026, 11:45
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Ігор Луценко
Остап Дроздов
Всі блоги »