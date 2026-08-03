Фото: поліція

ДТП сталася 1 серпня близько 15:25 між селищем Брацлав та містом Тульчин

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Зіткнулися автомобілі Ford під керуванням 26-річного вінничанина та Mercedes, за кермом якого перебував 53-річний житель Тульчина.

Водій Ford загинув на місці від отриманих травм. Його 26-річну пасажирку госпіталізували до лікарні.

У водіїв відібрали зразки крові для проведення токсикологічної експертизи. Обидва автомобілі вилучили та помістили на арештмайданчик.

Відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці з'ясовують усі обставини аварії.

Нагадаємо, 29 липня близько 10:00 на Прикарпатті легковик зіткнувся з "Уралом". Загинула пасажирка, водійка в лікарні.