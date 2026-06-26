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Правоохоронці повідомили про підозру військовослужбовцю, якого підозрюють у вимаганні грошей у підлеглого

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За даними слідства, посадовець щомісяця отримував від військового від 12 до 20 тисяч гривень за непритягнення його до відповідальності за самовільне залишення місця служби.

Правоохоронці встановили, що фігурант обмежував підлеглого у праві на відпустку та звільнення, а також погрожував кримінальною відповідальністю у разі відмови платити. Загалом він вимагав передавати йому виплати, які фактично становили повний дохід військовослужбовця

За даними слідства, сума отриманих коштів сягнула близько 200 тисяч гривень.

Фігуранта затримали одразу після отримання чергової частини грошей.

Військовослужбовцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою з використанням службового становища).

Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Йому загрожує до 10 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що на Черкащині правоохоронець брав по 1000 доларів щомісяця за "кришування" борделю. Фігуранту оголосили підозру.