11:28  26 червня
На Волині жінка загинула, провалившись у каналізаційний люк
10:07  26 червня
На кордоні на Буковині викрили чоловіка з підробленими документами на дітей
09:22  26 червня
На Рівненщині зіткнулися вантажівка та авто поліції: троє постраждалих
UA | RU
UA | RU
26 червня 2026, 09:46

Вимагав до 20 тисяч гривень щомісяця у підлеглого: на Вінниччині військовому оголосили підозру

26 червня 2026, 09:46
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці повідомили про підозру військовослужбовцю, якого підозрюють у вимаганні грошей у підлеглого

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За даними слідства, посадовець щомісяця отримував від військового від 12 до 20 тисяч гривень за непритягнення його до відповідальності за самовільне залишення місця служби.

Правоохоронці встановили, що фігурант обмежував підлеглого у праві на відпустку та звільнення, а також погрожував кримінальною відповідальністю у разі відмови платити. Загалом він вимагав передавати йому виплати, які фактично становили повний дохід військовослужбовця

За даними слідства, сума отриманих коштів сягнула близько 200 тисяч гривень.

Фігуранта затримали одразу після отримання чергової частини грошей.

Військовослужбовцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою з використанням службового становища).

Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Йому загрожує до 10 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що на Черкащині правоохоронець брав по 1000 доларів щомісяця за "кришування" борделю. Фігуранту оголосили підозру.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
хабар затримання Вінницька область СЗЧ військовослужбовці
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
Росіяни атакували FPV-дроном евакуаційний екіпаж "Білий янгол" на Сумщині
26 червня 2026, 12:48
Вибухи у Запоріжжі: шестеро поранених, виникла масштабна пожежа
26 червня 2026, 12:33
На Буковині чоловік організував "подорож" для ухилянта за 10 тисяч доларів
26 червня 2026, 12:30
40-денна операція СБУ проти РФ: що може стояти за планом
26 червня 2026, 12:06
Єврокомісія пропонує нові правила для українських біженців: що зміниться для чоловіків
26 червня 2026, 11:55
"На днях": Буданов анонсував новий обмін полоненими
26 червня 2026, 11:46
На Волині жінка загинула, провалившись у каналізаційний люк
26 червня 2026, 11:28
На Харківщині сапери знищили бойову частину російської "Молнії"
26 червня 2026, 11:27
На Одещині легковик вилетів в кювет і перекинувся: пʼятеро постраждалих, серед них – діти
26 червня 2026, 11:15
Розстріл авто Sky News біля КСП "Скелі": деталі інциденту
26 червня 2026, 10:57
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Володимир Фесенко
Всі блоги »