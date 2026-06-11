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Подозрение получил правоохранитель из Черкасской области. За деньги он обещал прикрывать работу салона, где под видом массажа оказывали интимные услуги

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследования.

Следствие выяснило, что фигурант брал ежемесячную плату в размере 1000 долларов за влияние на чиновников правоохранительных органов. За эту сумму он обещал обеспечить отсутствие проверок и других мер по деятельности заведения.

Фигуранта задержали во время очередного получения денег. Ему объявили подозрение по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (получение взятки за влияние на принятие решения должностными лицами).

Правоохранителю грозит от 2 до 5 лет заключения. Решается вопрос об отстранении от должности и избрании меры пресечения.

Напомним, в Кривом Роге будут судить женщину за торговлю девушками под видом трудоустройства за границей. Среди пострадавших – 16-летние девушки.