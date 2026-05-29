Мошеннические сборы и оскорбления в сторону ТЦК: в Винницкой области осудили блогера

Фото из открытых источников

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

По материалам дела, мужчина в 2023-2024 годах неоднократно на своем Youtube-канале из 388 тыс. подписчиков распространял видеозаписи провокативного характера. Мужчина позиционировал себя журналистом и магистром права, имеющим право предоставлять людям юридические консультации. Он называл ТЦК незаконными и говорил, что якобы их документы не имеют юридической силы.

Сотрудников ТЦК блогер постоянно обзывал. Когда он сам получил повестку, он заявил, что стал жертвой ТЦК и его убийство заказали коллаборанты. В частности, на канале он опубликовал объявления о сборе средств в поддержку Вооруженных Сил Украины. Однако на самом деле деньги собирались на карточку его матери, а затем, по данным правоохранителей, он тратил эти деньги на собственные нужды.

На суде мужчина отрицал свою вину. При этом давать показания он отказался.

Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы.

В местных СМИ сообщают, что в 2020 году Шалюк публиковал видео, где критиковал карантин и призвал не носить маски в общественных местах и отказываться от вакцинации. Также в 2018 году он митинговал против ВТО и агитировал винничан выходить на митинг против "раскола", отмечая, что УПЦ МП — единственная, автономная украинская православная церковь.

Напомним, ранее СБУ в Днепре разоблачила владелицу местного Телеграмм-канала, которая распространяла координаты украинских защитников.