29 травня 2026, 13:26

Шахрайські збори та образи в бік ТЦК: на Вінниччині засудили блогера

Фото з відкритих джерел
Вінницький міський суд визнав  засновника і керівника ТОВ «Інформаційне агентство «Шавлюк Медіакор» Олександра Шавлюка винним в  образі честі і гідності військовослужбовців і шахрайстві. Стало відомо, яке покарання призначив суд

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

За матеріалами справи, чоловік у 2023-2024 роках неодноразово на своєму Youtube-каналі із 388 тис підписників поширював відеозаписи провокативного характеру. Чоловік позіціонував себе журналістом та магістром права, який має право надавати людям юридичні консультації. Він називав ТЦК незаконними і казав, що нібито їхні документи не мають юридичної сили.

Працівників ТЦК блогер постійно обзивав. Коли він сам отримав повістку, він заявив, що став жертвою ТЦК, і його вбивство замовили колаборанти. Зокрема, на каналі він публікував оголошення про збір коштів на підтримку Збройних Сил України. Проте насправді гроші збирались на картку його матері, а потім, за даними правоохоронців, він витрачав ці гроші на власні потреби.

На суді чоловік заперечував свою провину. При цьому давати показання він відмовився.

Суд призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

У місцеих ЗМІ повідомляють, що у 2020 році Шалюк публікував відео, в яких критикував карантин і закликав не носити маски у громадських місцях та відмовлятися від вакцинації. Також у 2018 році він мітингував проти ПЦУ і агітував вінничан виходити на мітинг проти "розколу", наголошуючи, що УПЦ МП — єдина, автономна українська православна церква.

Нагадаємо, раніше СБУ у Дніпрі викрила власницю місцевого Телеграм-каналу, яка розповсюджувала координати українських захисників.

