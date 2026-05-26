У Вінниці затримали 19-річну дівчину з пів кілограмом PVP-солей

Фото: Національна поліція

У Вінниці правоохоронці затримали 19-річну місцеву жительку, яку підозрюють у розповсюдженні психотропних речовин

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Дівчина планувала збувати психотропи на території обласного центру через так звані "закладки".

Викрили фігурантку 21 травня ввечері під час відпрацювання інформації щодо її можливої причетності до незаконного обігу наркотиків.

Під час слідчих дій за місцем проживання підозрюваної правоохоронці вилучили розфасовані PVP-солі, електронні ваги, zip-пакети, ізоляційну стрічку та інші речові докази.

Усі вилучені психотропні речовини направили на експертизу.

За фактом незаконного обігу психотропів слідчі здійснюють досудове розслідування за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи збут наркотичних засобів або психотропних речовин.

Дівчині вже повідомили про підозру та обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Черкасах 19 травня поліцейські зупинили автомобіль, у якому виявили наркотики. Під час огляду транспортного засобу слідчі вилучили речовину рослинного походження, схожу на канабіс, вагою близько 2,5 кілограма.