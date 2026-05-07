Иллюстративное фото: из открытых источников

По состоянию на утро 7 мая из-за вражеских атак зафиксировано обесточивание потребителей в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Сумской областях

Об этом сообщает Национальная энергетическая компания "Укрэнерго", передает RegioNews.

Отмечается, что российские войска продолжают атаку на энергетическую инфраструктуру прифронтовых регионов. В результате обстрелов на утро есть новые отключения электроэнергии.

Во всех пострадавших регионах, где это позволяет ситуация безопасности, уже начали аварийно-восстановительные работы.

Также в "Укрэнерго" сообщили, что потребление электроэнергии утром превышает показатели предыдущего дня. Причиной называют жаркую погоду и активное использование кондиционеров.

Энергетики призывают граждан рационально потреблять электроэнергию и советуют переносить использование мощных приборов на дневные часы.

Напомним, в ночь на 7 мая РФ атаковала Украину 102 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание 8 ударных БПЛА на 6 локациях, а также падение обломков сбитых целей на четырех локациях.