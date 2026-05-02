02 травня 2026, 11:54

15 років мовчання та страху: у Вінниці керівник християнського центру ґвалтував вихованок

Фото: ОГП
У Вінниці затримали керівника християнського реабілітаційного центру, якого підозрюють у вчиненні насильства над дітьми

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає RegioNews.

Заклад був створений у 2006 році для допомоги дітям у складних життєвих обставинах. Правоохоронці встановили, що його керівник використовував установу для вчинення злочинів.

З кожної групи, яка систематично збиралась на базі закладу і налічувала від 25 до 50 дітей, чоловік обирав жертв серед дівчат. Далі використовував довіру до нього як до вихователя, навмисно залишався з дитиною наодинці та вчиняв насильницькі дії.

Місцем злочинів ставав практично кожен куточок центру: кабінет, кімнати, котельня, туалет і навіть виїзний відпочинок на природі. При цьому "вихователь" залякував дітей покараннями аби вони не чинили опір і мовчали про пережите.

Насильство тривало впродовж 15 років з моменту створення центру. Лише у 2021 році мати 13-річної вихованки дізналась про наругу над донькою та звернутись до правоохоронців.

Розслідування тривало п’ять років. Слідство опитало десятки свідків та колишніх підопічних центру, щоб зібрати доказову базу та встановити об'єктивну картину всього, що відбувалося.

Правоохоронці встановили 10 жертв – дівчата, яким на момент вчинення злочинів було від 8 до 14 років. Ймовірно, що потерпілих може бути більше.

Зловмисника затримали. Йому повідомили про підозру за сексуальне насильство та розбещення дітей (ч. 4 ст. 153, ч. ч. 1, 2 ст. 156 ККУ).

Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави. Слідство триває.

Нагадаємо, на Київщині засудили чоловіка, який три роки знущався з 8-річної племінниці. Доведено 29 епізодів зґвалтування дитини.

затримання Вінниця діти сексуальне насильство неповнолітні реабілітаційний центр
