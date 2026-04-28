28 апреля 2026, 16:24

29 эпизодов изнасилования: в Киевской области осудили дядю, который 3 года издевался над 8-летней племянницей

28 апреля 2026, 16:24
Фото: Офис Генерального прокурора
Кагарлыкский районный суд вынес обвинительный приговор по делу, касающемуся 32-летнего жилья Обуховского района. Мужчину признали виновным в серии особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности малолетнего ребенка

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews .

"Доказано 29 эпизодов изнасилования потерпевшей - племяннице осужденного, которой в начале инкриминированного обвиняемого периода исполнилось всего 8 лет. Родной дядя изнасиловал девочку с осени 2021-го до конца сентября 2024 года", - сообщили в прокуратуре.

Там добавили, что его племянница периодически наведывалась к бабушке, которая проживала по одному адресу с обвиняемым, где он совершал преступления: в доме, в сарае и на чердаке.

Каждый раз мужчина приказывал девочке никому не рассказывать.

По словам ребенка, никто из его родителей, сестер и родственников не знал того, что с ним делает дядя, но однажды их вместе застала жена обвиняемого.

Женщина об указанном факте умолчала, потому что "боялась осуждения".

В конце концов, девочка рассказала обо всем своей старшей сестре. Разговор девушек услышала их мать и сразу обратилась к стражам порядка. Мужчина был задержан.

Действия осужденного квалифицированы по ч. 4 и ч. 6 ст. 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование лица, не достигшего 14 лет, совершенное повторно).

"Я хочу, чтобы моего дядю строго наказали за то, что он делал со мной", - заявил во время судебного заседания пострадавший ребенок.

Сам мужчина свою вину не признал. По совокупности совершенных преступлений ему назначили пожизненное лишение свободы.

Напомним, что в Хмельницкой области прокуроры сообщили о подозрении 35-летнему жителю района в изнасиловании малолетнего ребенка, которое тот совершил повторно, пока мать ребенка была в больнице.

