Два дня поисков: в Винницкой области водолазы подняли со дна ставка тело 25-летнего мужчины
В селе Верховка Ободовской громады завершили поисковую операцию на местном водоеме. 28 апреля водолазы подняли со дна ставка тело 25-летнего мужчины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Спасатели искали мужчину почти двое суток. Утопленника обнаружили во время обследования акватории на глубине более двух метров и на расстоянии около 100 метров от берега.
Обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.
Напомним, 5 апреля в Ровенской области двое мальчиков в возрасте 3 и 4 лет поехали кататься на велосипедах и не вернулись. Впоследствии тело младшего ребенка обнаружили в реке. Через 10 дней обнаружили тело второго мальчика.
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
В Николаевской области пять человек пострадали от атаки "шахедов"
29 апреля 2026, 22:10Силы беспилотных систем "приземлили" два российских вертолета в Воронежской области (ВИДЕО)
29 апреля 2026, 21:59В Киеве разворовали почти 2 миллиона на электроэнергии для детских садов
29 апреля 2026, 21:55В Херсоне за день семеро мирных жителей пострадали от ударов вражеских дронов
29 апреля 2026, 21:47НАБУ разоблачили депутата на незаконных 14 миллионах
29 апреля 2026, 21:40Российского агента, помогавшего оккупантам продвигаться к Константиновке, приговорили к 15 годам лишения свободы
29 апреля 2026, 21:30На Днепропетровщине из-за атак РФ погибли два человека
29 апреля 2026, 20:55Суд арестовал следователя СБУ Полтавщины по делу о $110 тыс. взятки
29 апреля 2026, 20:47"Дети для уклоняющегося": в Днепре женщина "отдала" детей для фиктивного отцовства
29 апреля 2026, 20:20Хищение средств, выделенных на благоустройство Харькова: директор фирмы присвоил более 300 тысяч гривен
29 апреля 2026, 20:16
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
Все блоги »