В селе Верховка Ободовской громады завершили поисковую операцию на местном водоеме. 28 апреля водолазы подняли со дна ставка тело 25-летнего мужчины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Спасатели искали мужчину почти двое суток. Утопленника обнаружили во время обследования акватории на глубине более двух метров и на расстоянии около 100 метров от берега.

Обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.

Напомним, 5 апреля в Ровенской области двое мальчиков в возрасте 3 и 4 лет поехали кататься на велосипедах и не вернулись. Впоследствии тело младшего ребенка обнаружили в реке. Через 10 дней обнаружили тело второго мальчика.