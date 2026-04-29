Два дні пошуків: на Вінниччині водолази підняли з дна ставка тіло 25-річного чоловіка
У селі Верхівка Ободівської громади завершили пошукову операцію на місцевій водоймі. 28 квітня водолази підняли з дна ставка тіло 25-річного чоловіка
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Рятувальники шукали чоловіка майже дві доби. Потопельника виявили під час обстеження акваторії на глибині понад два метри та на відстані близько 100 метрів від берега.
Обставини трагедії встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, 5 квітня на Рівненщині двоє хлопчиків віком 3 та 4 роки поїхали кататися на велосипедах і не повернулися. Згодом тіло молодшої дитини знайшли у річці. Через 10 днів знайшли тіло другого хлопчика.
28 квітня 2026
