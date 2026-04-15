Поиски 4-летнего мальчика в Ровенской области: спасатели нашли тело

В Ровенской области нашли тело мальчика, который пропал в селе Колки в начале апреля. Водолазы подняли его тело на поверхность

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

4-летний мальчик был найден на расстоянии километра от места исчезновения. Спасители подняли его на поверхность.

Поисковая операция длилась десять дней. Было привлечено более 60 спасателей ГСЧС, полицейские, добровольцы, кинологическая служба.

"В настоящее время на месте работают правоохранители для установления всех обстоятельств трагедии", - сообщили спасатели.

Напомним, 5 апреля двое мальчиков в возрасте 3 и 4 лет уехали кататься на велосипедах и не вернулись. Впоследствии тело младшего ребенка обнаружили в реке. Поиски 4-летнего мальчика продолжались. Полицейские, спасатели, пограничники и местные жители непрерывно прочесывали леса, поля и соседние села.