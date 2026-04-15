В Киеве посреди улицы изнасиловали женщину
В Киеве поздно вечером женщина стала жертвой изнасилования. Полиция задержала преступника
Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.
На днях около полуночи киевлянка обратилась в полицию и сообщила об изнасиловании. Это произошло на улице Лысогорской, когда она возвращалась домой. Сзади к ней подбежал мужчина, закрыл ей рукой лицо и, применяя физическую силу, изнасиловал ее и скрылся.
Полицейские оперативно задержали злоумышленника. Им оказался 35-летний житель Теремков. Теперь ему грозит до пяти лет заключения.
Напомним, ранее в Харьковской области 19-летнего юношу задержали за изнасилование 13-летней девушки. Фигуранта заключили под стражу.
