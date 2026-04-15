В Киеве посреди улицы изнасиловали женщину

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

На днях около полуночи киевлянка обратилась в полицию и сообщила об изнасиловании. Это произошло на улице Лысогорской, когда она возвращалась домой. Сзади к ней подбежал мужчина, закрыл ей рукой лицо и, применяя физическую силу, изнасиловал ее и скрылся.

Полицейские оперативно задержали злоумышленника. Им оказался 35-летний житель Теремков. Теперь ему грозит до пяти лет заключения.

