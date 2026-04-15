08:49  15 апреля
На Хмельнитчине 15-летняя девушка оказалась в реанимации из-за самолечения
08:40  15 апреля
Смертельное ДТП на Волыни: автомобиль врезался в дерево и перевернулся
08:25  15 апреля
Оккупанты уничтожили в Мариуполе уникальную деревянную школу
UA | RU
UA | RU
15 апреля 2026, 10:06

В Чернигове осудили мужчину за изнасилование 15-летней девочки

Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: pixabay
Читайте також
українською мовою

Деснянский районный суд Чернигова вынес приговор мужчине, который в июне 2024 года изнасиловал несовершеннолетнюю

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции и Офис генпрокурора.

Преступление произошло летом 2024 года в районе "Ремзавода". Вечером мужчина напал на 15-летнюю девочку, когда рядом не было людей. Он повалил ее на землю, затащил в кусты и изнасиловал.

В полицию обратилась мать девочки. Правоохранители задержали нападающего на следующий день.

Злоумышленник – ранее судимый житель другой области, проживавший в Чернигове.

Во время судебного заседания 34-летний мужчина не признал своей вины и просил оправдания.

Суд признал доказательства прокуратуры бесспорными. Фигурант проведет за решеткой 12 лет.

Напомним, в Винницкой области вынесли приговор насильнику 9-летнего мальчика. За издевательство над ребенком злоумышленник остаток жизни проведет за решеткой.

Чернигов происшествия преступление изнасилование несовершеннолетняя приговор суд тюрьма
