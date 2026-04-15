Деснянский районный суд Чернигова вынес приговор мужчине, который в июне 2024 года изнасиловал несовершеннолетнюю

Преступление произошло летом 2024 года в районе "Ремзавода". Вечером мужчина напал на 15-летнюю девочку, когда рядом не было людей. Он повалил ее на землю, затащил в кусты и изнасиловал.

В полицию обратилась мать девочки. Правоохранители задержали нападающего на следующий день.

Злоумышленник – ранее судимый житель другой области, проживавший в Чернигове.

Во время судебного заседания 34-летний мужчина не признал своей вины и просил оправдания.

Суд признал доказательства прокуратуры бесспорными. Фигурант проведет за решеткой 12 лет.

