Росіяни атакували Вінниччину: пошкоджені будинки
В ніч на 24 березня російські військові атакували територію Вінницької області
Про це повідомила начальниця Вінницької ОВА Наталія Заболотна, передає RegioNews.
Внаслідок ворожої атаки постраждали девʼять житлових будинків. У більшості вибуховою хвилею вибиті вікна. Є пошкодження шиферного покриття.
На щастя, обійшлось без постраждалих.
Комісія з фіксації ушкоджень вже працює на місцях.
Нагадаємо, у ніч на 24 березня ворог завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. РФ запустила 34 ракети та майже 400 безпілотників.
