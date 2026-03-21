Фото: поліція

Ворожа пакета не долетіла до цілі 19 березня завдяки роботі Сил оборони.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Уламки ракети впали в полі біля лісу. Найбільшу небезпеку становила бойова частина.

Вибухотехніки знешкодили та вилучили фрагменти ракети Х-101 для подальшого контрольованого знищення.

Поліція вкотре закликає громадян бути вкрай обережними: збиті ракети та дрони залишаються смертельно небезпечними навіть після падіння. У разі виявлення підозрілих предметів не підходьте до них і одразу телефонуйте 101 або 102.

