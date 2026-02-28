В Винницкой области произошла драка между работниками ТЦК и гражданскими

иллюстративное фото: из открытых источников

В Хмельнике произошел конфликт между работниками ТЦК и местными жителями. Правоохранители открыли 3 уголовных производства

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспильне Винница.

Как отмечается, 27 февраля в городе Хмельник во время проведения мероприятий по мобилизации населения от представителей ТЦК и СП начал убегать мужчина, который забежал в чужое домовладение, на территории которого между хозяевами и военнослужащими произошел переросший в драку конфликт.

В результате трое участников инцидента – супруги и сотрудник ТЦК, получили травмы.

По этому факту полицейские открыли три уголовных производства.

