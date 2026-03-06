Трагедия на предприятии: в Винницкой области грузовик наехал на работницу
Трагедия произошла 5 марта около 15:00 в селе Михайловка Тульчинского района на территории одного из предприятий
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
По предварительным данным, 47-летний водитель грузовика DAF во время разворота наехал на 57-летнюю работницу объекта. От полученных травм женщина скончалась на месте.
Грузовик поместили на арестплощадку, а у водителя взяли кровь для проведения экспертизы на состояние опьянения.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть). Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
